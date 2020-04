Metsaomanike maksusoodustus sai riigikogu heakskiidu

“Riigikogus vastu võetud maksusoodustus muudab metsaomanike maksustamise õiglasemaks ja annab neile lisamotivatsiooni oma metsas ise toimetada. Majanduse elavdamiseks nii eriolukorra ajal kui pärast selle lõppemist on oluline, et eluks vajalike asjade tootmine hoogustuks. Metsast saadav puit on igapäevaselt vajalik nii toodete tootmiseks kui ka elatise ja töö andjana. Seadusemuudatus vähendab ka ohtu, et kriisi süvenedes ja kriisist väljudes hakatakse kinnistuid hoogsamalt müüma,” rääkis Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

“Kriisiaeg toob probleemid halastamatult alasti välja ja nende lahendamist ei ole võimalik edasi lükata. Mul on hea meel, et suur osa mu kolleegidest mõistsid, kui oluline on, et omanikud toimetaksid oma metsa ja maaga ise, mitte ei müüks seda võõrastesse kätesse. Erametsaomanike lai ring on meie riigi majanduse ja julgeoleku vundamendiks ja nüüd on see vundament veel tugevam,” rõõmustas Hepner metsaomanikke soosiva otsuse üle.