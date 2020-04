Looduskalendri mängud: viis tegevust, mida lastega looduses teha

Ilmamäng: Kivikull

Praegu on kõige parem lastega hästi palju õues käia, näiteks kivises mererannas. Kivikull on kullimäng, nagu kõik teised. Üks mängijatest on “kull”, kes teisi taga ajab ja kui saab neid puudutada, siis muutub tabatu järgmiseks “kulliks” ja mäng jätkub.

Kivikullis on aga lisaks kiiretele jalgadele “kulli” eest võimalik pääseda kivi otsa hüpates.

“Kull” saab jälle tagaaetava kivi otsast alla ajada, lugedes “Kivi merest välja tuli, jooksu pista, vana suli!” Viimase sõna juures peab tagaaetav jooksu panema, muidu muutub puudutades “kulliks”.

llmamäng: Munakoortest ilmapilt

Kevadine munadevärvimine on kaugelt vanem kui kristlikud traditsioonid. Just sel ajal igatseme me värvirohkuse järele ning kulukarva loodus hakkab värvi võtma – esimesed rõõmsad värvid saavad munakirjaks. Selleks saab kasutada sammalt, nõgeselehti, raudrohu rohelist, sinilillede õisi jpm. Põnev oleks aga lasta lastel oma koksitud munade tükkidest kleepida pilt – neid pilte hiljem aastate pärast vaadates näeme, milline oli kevad ja milline lapse hing.

Ilmamäng: Murulauguleib

Murulauk. FOTO: Mihkel Maripuu

Lastele ei meeldi eriti süüa rohelist sibulat ja teisi kevadisi taimi, mida vanemad inimesed söövad. Lapsed arvavad, et vanematel inimestel on maitsemeel vanadusest kärbunud. Aga hea meelega söövad lapsed murulauku. Aga et ärasöömine kindlam oleks, siis võib katsetada nii, nagu meie peres kombeks. Murulauk tuleb lõigata

kääridega peeneks ja panna laiale taldrikule ühtlase kihina. Seejärel määrida leivakäärule võid ja vajutada leib, või allapoole, murulaugu taldrikule. Murulauk jääb võileiva külge ja näeb väga ilus välja. Peale võib puistata mõne tera soola ja ma ei tea last, kes seda leiba ära ei sööks, kui ta selle ise teeb.

Ilmamäng: Pimesikk kivi toomas

Perega saab õues mängida praegu üht tõelist maskimängu. Õue keskele lüüakse maasse vai, sellele asetatakse paraja mõõduga kivi, mis ääriveeri vaia tipul seisab. Üks mängija seob rätikuga silmad kinni. Mängujuht viib ta umbes 15 sammu kaugusele vaiast ja keerutab ringi. Mängujuht suunab pimesikku sõnade abil vaiani. Pimesikk püüab võtta kivi kepi otsast nii, et see maha ei kukuks.

Kivi kättesaaja on järgmine mängujuht ja pimesiku roll läheb järgmisele mängijale. Selle ja teisi kivimänge leiab minu vastilmunud raamatust „Kivimängud. 70 lustakat rahvapärimuslikku õuemängu“.

Ilmamäng: Uneuted

Pajutibud. FOTO: Liis Treimann