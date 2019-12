Galerii ⟩ Jõuluehtesse võib seada ka vana jalgratta

Jaga ka sina meiega oma piduehtes aiast või rõdust tehtud fotosid, et teisedki saaks nippe, milline jõulupärg valmistada, kuidas sättida jõulutulesid rõdule või terrassile või kuidas ise meisterdades on võimalik oma kodu kaunistada.

Kui sul on varasematest aastatest mõni tore fotojäädvustus, mida sooviksid jagada, pane see teele – head nipid on ajatud.