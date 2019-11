Nädalavahetusel langeb õhutemperatuur kohati kaheksa miinuskraadini

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-9, puhanguti 13 m/s, Lääne-Eesti saartel 6-11, puhanguti 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7, Lääne-Eestis -2 kuni +2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, saartel tuleb kuni +2 kraadi.