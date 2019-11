Ministrid sooviks maale kolimiseks pakkuda riigipoolset laenukäendust

Jaak Aabi sõnul on oluline, et inimesed koliksid maapiirkondadesse ning elavdaksid kohalikku majandus ja eluolu, kuid selleks on oluline lahendada ka eluasemega seotud murekohad. „Elamispinna soetamine on keerukas ja kulukas protsess, seda eriti noortele. Kui suuremates linnas on see veel võimalik, siis maapiirkonnas on ostmine pangalaenu abil üsnagi võimatu, kuna kinnisvara väärtus ei ole piisav pangalaenu tagatiseks,“ ütles Aab.