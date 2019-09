Kärbetes pettunud põllumehed saadavad Toompeale oma delegatsiooni

Täna, 30. septembril Mäos toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu erakorralisel kohtumisel väljendati pettumust seoses valitsuse põllumajandustoetuste kärpekavaga arvestades olukorda, et Eesti on Euroopa Liidus kõige madalamate toetustasemetega liikmesriik. Nõukogu moodustas delegatsiooni, et kohtuda valitsuse ja Riigikogu fraktsioonide esindajatega.