Läänemere-sõbraliku taluniku üldvõit läks sel aastal Taani

„Kristian ja Maria näitavad, et ka suur põllumajandustootja saab olla keskkonda säästev, kui tootmine on mitmekesine, nüüdisaegne ja pidevalt enda tehnoloogiaid täiendatakse. Arvan, et kõik Läänemere riikide talunikud saavad neilt eeskuju võtta,“ ütles Maailma Looduse Fondi Läänemere programmi juht Ottilia Thoreson.

2019. aasta Läänemere-sõbralik põllumajandustootja on Saareõue OÜ Pärnumaalt

Sellel aastal on konkursi „Läänemere-sõbralik talunik“ Eesti võitja teravilja- ja loomakasvatusega tegelev Saareõue OÜ. Pärnumaal tegutsevale pereettevõttele tõid võidu läbimõeldud mahetootmine ja sõnnikukäitlemisse tehtud investeeringud, mis vähendavad merre ja teistesse veekogudesse jõudvate liigsete toitainete hulka.

Saareõue eestvedajad on Ivar Baumann ja Maarja Maksimov, kes tegelevad tõuloomade ja teraviljakasvatusega. „Sellise konkursi võit on ikka tore tunnustus ja annab märku, et teeme õiget asja. Saame hoogu juurde, et edaspidi veel paremini teha,“ ütles Ivar Baumann võitu kommenteerides.

„Soovitame ka teistel enda talu ja tootmine läbi mõelda nii, et see oleks praktiline ja keskkonnasõbralik. Algab see juba taluniku enda kodust. Väiksed sammud, mis viivad eesmärgini: prügikäitlus, tehtavad investeeringud, sõnnikumajandus, loomade ja mulla tervis ja nii edasi,“ ütles Baumann.

