Purustaja tagab loomadele ühtlaselt hekseldatud ninaesise ja allapanu

See masin on Haybuster, neid on Eestimaal saadaval viies võimsusvahemikus. On põhupallide purustajagi, mis ei pea olema haagitud traktori jõuvõtuvõlli otsa, vaid töötab elektrimootoriga. See on tänuväärne lahendus neile põllumeestele, kel liikuvat tehnikat napib ning seda ei ole otstarbekas farmi juurde pelgalt söödahekseldit ringi ajama panna.