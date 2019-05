Juunis saab taotleda toetust näiteks internetipoe avamiseks

„Viimastel aastatel on tekkinud mitmeid müügikanaleid, mille kaudu on tarbijatel võimalik oma toitu osta otse tootjalt, kuid nende osakaal on Eesti toiduainete turul väike. Selliste müügikanalite arendamine vajab senisest enam ühistegevust nii toodangu ühisel turustamisel kui ka lisandväärtuse andmisel,“ lisas minister Järvik.