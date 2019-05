Pindalatoetust taotles ligi 14 000 klienti

„Peamiselt sooviti juhendamist ja nõu küsida seoses taotluse täitmisega ja põldude joonistamisega. Võrreldes varasemate aastatega on taotlemissüsteem muutunud kasutajale mugavamaks ja meil on hea meel, et suurim taotlusvoor kulgeb juba mitmendat aastat suuremate viperusteta ning e-PRIA iseteeninduskeskkond on muutunud klientidele omaseks.“