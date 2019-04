Optreli uus innovaatiline mask võimaldab keevitajale maksimaalselt selge vaate

Traditsiooniliselt on isetumenev filter olnud passiivses ehk heledas olekus küllaltki tume, mõjutades seega negatiivselt keevitaja ohutust ning põhjustades takistatud vaadet ümbritsevale keskkonnale ja töödetailile. Uus lipulaev Optrel Crystal 2.0 mask saavutab 31% nähtava valguse läbivuse heledas olekus – see on senise maailmarekordi ületamine parima heleduse saavutamiseks!

Crystal 2.0 võimaldatud tegelik värvispekter on samuti tööstusharu parim, pakkudes peaaegu täiuslikke naturaalseid värve, mis tagavad töökohale ja töödetailile parima optilise selguse. Oma heledas olekus on vaade samasugune kui läbi aknaklaasi vaatamine. Tumedas olekus pakub Crystal 2.0 suurepärast kontrastset vaadet keevisvannile ja parimat võimalikku selgust.

Uus mask vähendab stressi keevitaja silmadele

Crystal 2.0 filtril on täisautomaatne 4-12 kaarevärvuse tuvastamise Twilight funktsioon, mille abil saab filtri keevitusolekust sujuvalt viia tagasi heledasse olekusse, et vähendada stressi keevitaja silmale. Optreli Autopilot lahendus reguleerib tumeduse taset automaatselt tegeliku keevituskaare heleduse põhjal. Automaatrežiimi saab ka välja lülitada ning valida sobiv tumedus manuaalselt astmeteta 4 ja 12 vahel.

Crystal 2.0 keevitusmaskil on ka täiustatud True Color tehnoloogia, mis võimaldab realistlikku värvi tajumist heledas ja ka tumedas olekus. Filter on saanud kõrgeimaid hinded optilise klassi, hajuva valguse ning homogeensuse hindamisel. Maskil on välised juhtnupud, mis võimaldavad keevitamiselt ja lihvimisrežiimilt kiiresti ümber lülituda. Viivet ja tundlikkust saab juhtida samuti nuppude abil, näiteks muuta filtri ümberlülitamise tundlikkust muutuvates valgustingimustes või päikesevalguse töötades. True Color filter laseb oluliselt rohkem värve läbi kui standardsed "rohelised" keevitusmaskid.

Funktsioon Grind Mode annab võimaluse valida kiiresti ja lihtsalt keevitusrežiimi ning 2.0 tumedusega lihvimisrežiimi vahel. Lihvimiseks ei ole vaja maski enam peast võtta. Patenteeritud sensori liugriba võimaldab avastamisnurka vähendada 120°-lt 60°-ni, et vältida filtri reageerimist lähedal asuvale keevitusele.

Mask ise on kergekaaluline (460 grammi) ning peas hästi tasakaalustatud – soojust peegeldav värv aitab hoida temperatuuri maskis madalamana. Patenteeritud ekstsentriline regulatsioon hoiab maski peas ideaalselt stabiilsena ja nii esineb vähem kaela väsimist nii maski ülestõstetud olekus kui ka keevitusasendis. Comfort Headband peavõru abil saab reguleerida kiiresti ja lihtsalt maski suuruse ning asendi.

Mask vastab tööstuse standarditele US ANSI Z87.1, Euroopa CE (EN379, EN166, EN175) ja Kanada CSA Z94.3 nõuetele. Optrel annab tootele 2+1 ehk kolmeaastase filtri garantii, mis nõuab toote registreerimist veebis. Saadaval on ka Optreli kiivriadapteri abil paigaldatav kaitsekiiver ning palju muud valikulist varustust – kaitsmed, kandekotid jne. Samuti on lisavarustuses uue põlvkonna e3000 akutoitel värskeõhusüsteem koos aktiivsöe filtrikomplektiga Mountain Breeze.