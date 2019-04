Miks haned põldudele on hakanud kogunema?

Rannikualadel on põhjuseks suurte avatud rannakarjamaade kinnikasvamine ja kadumine. Rannaniidud on ajalooliselt haneliste kevadised toitumispaigad. Sisemaale on toitumiseks tekkinud alternatiivid - needsamad põllud. Hanekari eelistab toituda hea nähtavusega avatud aladel. Millised on need põllud, kus haned toimetavad? Suured, kümnetesse kuni sadadesse hektaritesse ulatuvad talivilja väljad, kus pole ei vaheribasid, ega hekke.