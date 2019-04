Sunluna Trade lööb teie katuse läikima

Kui katus on must, näiteks kaetud sambla, okste või lehtedega, siis on pinnal pidev liigniiskus, mille tagajärjel võib katusematerjal saada erinevaid kahjustusi, nagu rooste või mikropraod. Samuti kiirendab määrdunud katus taimkatte teket. Selle tulemusel vananeb katusematerjal kiiremini, mis omakorda võib kaasa tuua veelekked ning vajaduse katust parandada. Sunluna Trade juht Hetteri Haabma soovitab olenevalt asukohast katust pesta kord kolme-nelja aasta tagant. Kuna suur osa mustusest ja prahist koguneb ka vihmaveerennidesse, tuleks neid kontrollida ja puhastada kaks korda aastas, sügisel ja kevadel.