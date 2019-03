Tartus kogunevad toiduainetööstuse ja veterinaaria spetsialistid

Kokkusaamise esimesel päeval on fookuses tervislik toit. Teiste teemade seas tutvustab maaülikooli professor Tõnu Püssa uudset meetodit ning seadet liha ja kala värskuse hindamiseks.

„Tänapäeval on toidutoormega kaubitsemine globaalne tegevus, mistõttu on liha ja kala värskuse

hindamisel esmatähtis, et seda oleks võimalik teha lihtsa, teaduslikult põhjendatud ja taskukohase seadmega,“ rääkis Püssa.

Kahepäevane konverents toob kokku ligi paarsada valdkonnaga seotud teadlast ja praktikut üle vabariigi. „Rahvusvahelisel tasemel teadus on vajalik selleks, et tagada kodumaise toiduainetetööstuse ja loomakasvatuse sektori konkurentsivõime. Seda kõrgetasemelist teadust me läbi konverentsi tutvustada soovimegi,“ põhjendas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats.