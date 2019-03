Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava ootab kommentaare

„Taimekaitsevahendite kasutamise säästvamaks muutmisel on oluline roll partneritel ning eelnõu sündis mitmete osapoolte, sealhulgas sektori esindusorganisatsioonide ja teadusasutuste koostööna. Ootame sellele nüüd kõigi tagasisidet,“ ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Tegevuskava koostamise ettevalmistavatel aruteludel koostööpartneritega on otsustatud, et tegevuskava fookuses on taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevate tervise- ja keskkonnariskide vähendamine. Tegevuskava aitab seniseid õiguslikult reguleeritud tegevusi paremini rakendada ning edasi arendada.