Luua Metsanduskooli on oodatud ligi 300 uut õppijat

Kokku on plaanis vastu võtta ligi 300 uut õpilast, õppekava uuenduse järel on esmakordselt avatud vastuvõtt taksaatori erialale.

„Luua Metsanduskooli trumpalad on seotud eelkõige metsandusega selle erinevates tahkudes. Kuna metsandus on muutumises, oleme teinud kohandusi ka oma õpingutes. Sel aastal oleme erilise hoolega vaadanud oma õppekavu üle nii tööandjate ootuste kui ka tuleviku roheoskuste võtmes, mistõttu uuendasime metsade mõõtmisega seotud õppekava ning ootame sellest aastast õppima taksaatori erialale. See eriala sobib hästi nii gümnaasiumi lõpetanud noortele, aga on avatud ka sessiooniõppes, et tänased metsandussektori töötajad saaksid oskusi täiendada,“ tutvustas koolijuht Haana Zuba-Reinsalu.