Teele kogemus üllatas algajat ennastki

Minu kurgiseemned said mulda 24. veebruaril. Sordiks 'Picolino' F1 , mille pakis oli kuus seemet. Kuna see oli esimene kord elus kurgiseemet osta ja seemnest kurgitaime kasvatada, olin seemnete vähesusest päris jahmunud. Pistsin kõik mulda ja mõtlesin, et kui üks kasvama läheb, siis on juba suur võit.