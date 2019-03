Registreerimata istikuid ei tohi enam müüa

Alates 2019. aastast ei tohi enam müüa registreerimata puuvilja- ja marjasortide istikuid. Hea meel on tõdeda, et ulatusliku teavitustöö tulemusel on nüüdseks registreeritud 333 puuvilja- ja marjakultuuri sorti, sealhulgas 246 tuntud sorti, kirjutab Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist Merjan Savila maablogis.