Ämmakeel – iluks miniale ja söögiks väimehele

Tänapäeval on viigikaktuste vilju müügil igas suurema kaubaketi puuviljaletis.

Tuntuim söödavate viljadega liik on suureviljaline viigikaktus (Opuntia ficus-indica), mille kõrval viljeletakse puuviljakultuurina veel 20 liiki. Inglise keeles kannavad viigikaktuse viljad nimetust prickly pear, mis tõlkes tähendab okaspirni.

Paljud viigikaktused on kiiresti kohastunud Vahemere maadel ja Austraalias. Eriti hulluks nuhtluseks kujunesid viigikaktused Austraalias, muutudes tülikaks ja raskesti tõrjutavaks umbrohuks.

Mõned viigikaktuste liigid elavad juba üsna hästi üle ka meie talve, seda tõestavad katsetused Tartu Ülikooli botaanikaaias. Looduses ulatub 5–6 m kõrguse kaktuse juurestik pinnases sama kaugele, seega paikneb kaktusest sama palju mulla all kui maa peal.

Viigikaktused on oma levikualal tavalised aia- ja hekitaimed, muide, niisuguse heki läbib ainult leegiheitjaga.

Viigikaktus võib kasvada 3–6 meetri kõrguseks ja väga okkaliseks. Harunev tüvi koosneb lihakatest lapikuist tugevate asteldega lülidest. Lehed on väikesed ja lihakad ning langevad harilikult varakult maha, paiknedes ainult noortel võrsetel. Kevadel uhkustab taim peopesasuuruste erekollaste, punaste või oranžide õitega. Toatingimustes õitsevad ainult väga vanad taimed, mida suvel on hoitud õues.

Peagi on ämmakeele ladvaoksad (lehti ju kaktustel ei ole) kaetud hanemunasuuruste lihakate astlaliste karvatutiliste kollaste kuni erepunaste viljadega (marjadega), mille hammustamine ilma eelneva ettevalmistuseta võib õnnestuda ainult tsirkuse mõõga­neelajal. Lihtsalt hambaid värskele viljale sisse lüües võib vaja minna kurgu-nina-kõrvaarsti abi, et pääseda lämbumissurmast. Nimelt asuvad viigikaktuse astelde alusel tillukesed kidadega varustatud harjased ehk glohhiidid, mis on asteldest tunduvalt ebamugavamad, tungides kõikjale.

Viigikaktuste nõeljad viljad tuleb nahkkinnastatud käega koorida või ettevaatlikult pooleks lõigata ja selle maitsev sisu lusika abil suhu tühjendada. Meie kaubanduses on viljadelt astlad eemaldatud, aga siiski leidsin pärast vilja ettevaatlikku peoshoidmist ja poolitamist sõrmede vahelt mitu väikest nõelakest. Astlal on kidakesed, mis takistavad selle nahast välja tõmbamist. Halvimal juhul see ei õnnestugi ja tuleb oodata, kuni astel nahast välja mädaneb.

Mõnel sordil on seemned küllalt kõvad ja puised, mistõttu vilja sisu meenutab saepuruga (seemned) segatud puuvilja-marjamoosi (viljaliha).

Kuna mõned viigkaktused taluvad kuni 30kraadist pakast, siis pole ime, et neid pakuvad avamaataimedeks ka Eesti puukoolid. Looduses on niiskuse- ja külmakindlamateks osutunud liiv-viigikaktus (O. arenaria), habras viigikaktus (O. fragilis), sindel-viigikaktus (O. imbricata), mojave viigikaktus (O. phaecantha), rohkeastlaline viigikaktus (O. polycantha) ja purpur-viigikaktus (O. macrocentra).

Viigikaktus armastab valgust