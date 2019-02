9 nädalat Maamessini

Sulailmad on lund silmanähtavalt vähendanud ja õige pea algab Tartu Näituste messikeskuse näituseväljakul valmistumine Maamessiks. Traditsiooniliselt kasutame nii ekspositsioonialal kui ka käiguradade katmiseks hakkpuitu, mis toodetakse messi tarvis tänavu osaliselt kohapeal. Kuna kevad on ettearvamatu, tõi meie hea koostööpartner Balmax palgikoormad juba metsast ära ja aprillis pannakse Maamessi väljakul puistur tööle. Hakkpuit ja selle meeldiv lõhn on kahtlemata üks Maamessi tunnusjoon, sestap paneme ka tänavu rõhku kvaliteetsele palgile.

Viimased välipinnad saadaval

Praegu on õige aeg otsustada Maamessil osalemine. Messile registreerumine on veel avatud, kuid saadaval on viimased välipinnad. Tartu Näituste messikeskuse kolm statsionaarset paviljoni ja Maamessiks püstitatav lisahall on tänaseks eksponentidega täidetud. Täpsustava info ja digitaalse registreerimisankeedi leiate www.maamess.ee.

Veebilehel on sellest nädalast võimalik tutvuda osalejate nimekirjaga, mida täiendame jooksvalt. Lisaks Eesti ettevõtetele on tänavu tulijaid Lätist, Leedust, Soomest, Ukrainast, Poolast, Venemaalt, Saksamaalt ja Hispaaniast. Mitmed läbirääkimised rahvusvaheliste ettevõtetega on käimas, messil esindatud riikide nimekiri täieneb veelgi.

Mida lähemale mess jõuab, seda sagedamini leiame end vastamast küsimusele, mis on tänavusel Maamessil uut. Hea meel on märkida, et ligemale neljandik messil osalejatest on võrreldes mulluse Maamessiga uued. Nimekirjast leiab hulgaliselt ettevõtteid, kes pole viimastel aastatel osalenud, ja märkimisväärsel hulgal päris uusi eksponente, seega on esindatud mitmed Maamessi jaoks uued kaubamärgid. Uusi tulijaid on kõigis Maamessi alateemades ehk põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidu valdkonnas.