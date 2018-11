Põllumajanduslikke haagiseid ja vahetuskaste on Valga äärelinnas asuv EHA Metalli- ja Puidutooted valmistanud juba viisteist aastat. Pikaajaline töö ja arendustegevus on toonud rahvusvahelise tuntuse. Firma tegevust tutvustas tegevjuht Kaupo Roop.

Pool firma toodangust läheb ERT-i kaubamärgi all Põhjamaadesse, nagu Soome, Rootsi, Norra, millest suurem osa on 14-; 16 ja 18-tonnise kandevõimega kallurhaagiseid. Hetkel läheb osa toodangust isegi Islandile.

EHA spetsialistid konstrueerisid haagisele pööratava veopoomi, mille abil saab haagise juhtida kaevemasina kõrvale, et väljakaevatava materjali saaks laadida otse haagisesse. Hiljem on võimalik sama haagisega tuua täitepinnast ja laotada seda otse kärust kaablitele või torudele, mis asuvad kaevikus.

Rootsi klient on haagiskäruga rahul ning nüüd on neid tehtud isegi kolmes mõõdus, 3-, 7- ja 10-tonnise kandevõimega.

Kindla kvaliteedi tagamiseks on EHA inseneridel saanud juba tavaks, et kõik haagiskärud tuleb ehitada koormusvaruga. Inimesed eksivad ja ikka juhtub, et haagisele laetakse suurem koorem kui selle kandevõime lubab. Peamine on pidada kinni vanast tõest: kui teed, tee hästi.