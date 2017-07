Noorte talu unistab suurelt ja alustab julgelt

Kolmekesi on seatud eesmärgiks kasvatada võimalikult maalähedasi tooteid ravimtaimedest tavaliste aedviljandeni – «Põhiline on teha mahedalt!» kinnitab noortalunik Karl Erik Heinsoo. Ravimtaimede kasvatamiseni pole veel talus jõutud, kuid ühiste jõupingutuste näol on olemas korralik põhi ja ettekujutus, mida ja kellele teha tahetakse. Maitsetaimedest kasvab praegu aias sibul ja till ning põllult leiab hernest, kartulit, porgandit ja maasikaid. Noored soovivad inimestele pakkuda midagi ehedat ja isetehtut, samuti julgustavad nad teisigi endale ise vajalikku põllul või potis kasvatama.

Avatud talude päeval pressivad nad taluhoovis mahla, pakuvad head-paremat pannkoogikohvikus ning ka lastele on tegevused välja mõeldud. Kaasa saab osta eesti suveklassikat – maasikaid.

Mõne aasta pärast tahaksid noored jõuda suuremale pildile ning hakata juba oma talu brändiga tooteid müüma. Nii loodetakse ka mahesõnumit laiema tarbijaskonnani viia.