Tegutsege enne, kui haigused lehed ära rikuvad

Paljud on hädas tülika seenhaiguse roosi-tahmlaiksusega (Diplocarpon rosae). Selle tõve tunnete hästi ära augustis, kui roosipõõsa vanemate alumiste lehtede ülemistele külgedele on äkki ilmunud tumedad matid plekid. Soojal ja niiskel suvel võite plekke näha juba juuliski. Alt levib nakkus siis ruttu ülespoole ja kogu roositaim on sellest varsti haaratud. Lehed hakkavad kolletuma ja varisevad peagi ning lehtedeta roos näeb päris õnnetu välja. Taimele kasvavad küll uued lehed, kuid sügisel arenema hakanud võrsed ei jõua puituda. Haigestunud taim läheb talvele vastu väiksemate jõuvarudega ja võib ka hukkuda.

Tahmlaiksuse tekitajad talvituvad peenrale jäänud lehtedes ja kõdus. Järgmisel suvel satuvad seeneeosed roosipõõsaste alumistele lehtedele ilmselt vihmapiiskade või kastmisega. Seepärast tuleb kõik nakatunud lehed peenralt hoolega kokku koguda ja ära põletada, neid ei tohi maha vedelema jätta ega kompostihunnikusse visata. Kui näete taimel esimesi haigusest rikutud lehti, võtke need kohe ära ja hävitage, see ehk aitab natuke aeglustada nakkuse levikut.

Tõrjepreparaadid ja looduslikud abivahendid

Roosi-tahmlaiksuse vastu aitab pritsimine, selleks sobivad seenhaiguste tõrjepreparaadid Score 250 EC, Topas 100 EC jt. Kui teie roose on mullu ja varasematel aastatel roosi-tahmlaiksus vaevanud, siis ärge oodake, kuni plekid tänavugi nähtavale ilmuvad. Just nüüd on õige aeg taimi selle haiguse profülaktikaks esimest korda pritsida. Pritsimislahust tehes lahustage näiteks 2 ml preparaati Score 10 liitris vees. Sellise lahusega pritsige oma roose 10–12 päeva tagant vähemalt kolm või isegi neli korda. Lahus jääb paremini taimele, kui lisate sinna natuke rohelist seepi, võtke seda näiteks 20–40 g 10 l vee kohta.

Roheline seep ei meeldi ka lehetäidele. Neist võib lahti saada ka roose nõgese, hariliku puju, soolikarohu, küüslaugu, suure mungalille või võilille leotisega pritsides. Kauem seisnud nõgesevirts (lahjendatult umbes vahekorras 1 osa virtsa ja 9 osa vett) sobib suve esimesel poolel väetisekski.

Roosi-jahukaste (Spaerotheca pannosa var. rosae) võib taime lehed ära rikkuda juba kesksuveks. Selle tõve korral ilmub lehtedele valge jahune kirme. Algul levib seenhaigus noorte lehtede pealmisel pinnal ja võrsete tippudes, haiguse edenedes jõuab kirme ka vanematele lehtedele. Hiljem muutub kirme pruunikashalliks.

Jahukaste tõrjeks on kogenud roosikasvatajad edukalt pruukinud mitmeid koduseid vahendeid. Abi on näiteks tuhaleotisega pritsimisest. Seda tehes võtke 10 liitri keeva vee kohta 1 l tuhka ja keetke segu paarkümmend minutit kuni tund aega. Laske segul jahtuda, pritsides võtke 3 l tuhalahust 7 l vee kohta. Tuhk pärsib seeneeoste arengut ja seepärast võib tuhka raputada taimede alla mullale. Jahukastet on tõrjutud ka põldosjatõmmise, nõudepesuvahendi Fairy (50 ml 10 l vee kohta) ja kaaliumpermanganaadi (3–5 g 10 l vee kohta) lahusega. Pritsida tuleks kaks kuni kolm korda, jättes pritsimiste vahele kolm kuni viis päeva. Kui kodused vahendid ei aita, siis sobib aiapoe preparaadivalikust Topas 100 EC, kasutusõpetus, mida tuleb täpselt täita, on tootega kaasas.