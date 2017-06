Võitluses lehetäidega peab olema järjepidev ja leidlik

Lehetäid toituvad taimemahlas olevast proteiinist ja väljutavad süsivesikud (suhkrud) mesikastena. Kui sipelgad ja teised putukad mesikastet ära ei kasuta, nakatuvad lehetäidega kaetud taimed nõgihallitusse, mis kaste ära tarvitab, kuid häirib tugevasti taime fotosünteesi.

Kuidas ja millega võidelda lehetäide vastu? Lehetäide uus põlvkond sirgub aiahooajal iga paari nädala tagant. Seetõttu on tarvis olla võitluses järjepidev, mitte harjutada lehetäisid mingi konkreetse tõrjevahendiga ning selle vältimiseks võitlusvahendit pidevalt vahetada. Kuna nad on nii õrnakesed, siis ei maksa vast esimeses hoos haarata päris mürkide järele ja seda just taimede puhul, mida toiduks tarvitame, vaid proovida looduslikumaid vahendeid. Samas ei suuda ka need looduslikumad vahendid vahet teha headel ja halbadel putukatel.

Kapsast, tilli, salatit ja teisi taimi saab kaitsta kattelooriga, mis hoiab täid eemal ja loob taimele kasvamiseks hea mikrokliima.

Viljapuudele tuleks paigaldada liimivööd, sest neist ei pääse sipelgad nii lihtsasti üle lehetäisid karjatama. Liimivööd tuleb panna ka puude tugipostidele.

Kindlasti ei maksa taimi lämmastikuga üle väetada ja siin pole vahet, kas tegu on loodusliku või mineraalse väetisega. Pigem on ohtlik esimene variant, kuna pole õrna aimugi, mida see täpselt sisaldab.

Vältimaks taimedele isevalmistatud vahenditega kahju tekitamist, tuleks neid esmalt proovida mõnel lehel, noorel võrsel ja alles paari päeva pärast töödelda terve taim.

Parimaks ja ohutuimaks vahendiks peetakse tugeva veejoaga taime lehtede alakülgede pritsimist. Vee võimet saab tugevdada, lisades sinna taimekääritisi, kaaliumpermanganaati, kuni tekib helelilla lahus, söögisoodat (1/2 tl + 1 l vett), rohelist seepi (15 ml + 1 l vett) – tasub arvestada, et paljud taimed ei talu kanget lahust. Samuti võib lisada nõudepesuvahendit.

Seep on aluseline (kuivatab), takistab kestumist ja ummistab lehetäide hingamisavad, mistõttu ei saa kahjurid hingata ja surevad. Rohelise seebi lahusega võiks vajadusel puudele-põõsastele teha korralikku pesu. Peseb maha lehetäid, nende magusa neste ja väldib seenhaiguste levikut.

Kestumist takistavad ka kõik õlilahused ja suhkruga magustatud joogid, näiteks kokakoola. Kuigi Coca-Cola Zero ei sisalda suhkrut, mõjub ka see lehetäidele laastavalt, sest joogi happelisus jääb alles.

Sigareti- ja tubakapakkidel hirmsaid pilte olete näinud? Kindlasti meenub ka ütlus, et üks suits tapab hobuse. Tubakat on kasutatud läbi aegade igasuguste satikate-putukate tapmiseks. Põhjusi, miks ma seda teha ei soovita, on mitmeid. Kuna nikotiin on närvi- ja südamemürk, ei luba näiteks Saksa taimemürkide seadus seda kasutada enam ei ilu- ega söögitaimede pritsimiseks. Pealegi võivad tubakaga pritsides taimed haigestuda tubaka mosaiikviirusesse.

Tundub, et meie väikeaiandus soosib kuidagi sipelgate arvukust. Muidugi, maad me ei kaeva, toome aeda mahlaseid roose ja nüüd oleme hädas, et mullamurelased on rajanud oma ridaelamud meie kivitee alla, elavad kasvuhoones ja kurgipeenras, peavad oma lüpsikarja kirsipuude võrades, „söövad ära” meie pojengid.