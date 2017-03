Kevadine puhastus taimede, mahla ja aiasaadustega

Neerud, põrn, maks, lümfisüsteem ja veresooned – need kõik vajaksid puhastamist, ja mitte ainult korra aastas, vaid tihedamini.

Puhastada saab nii taimeteega kui ka puhastest aed- ja puuviljadest valmistatud mahlaga. Samuti on abi sellest, kui süüa rohkem aed- ja puuvilju. Vältige valmistoitu, valget suhkrut, töödeldud rasvu ja rämpstoitu. Vanad eestlased pidasid lausa paastu vastlapäevast alates kuni lihavõttepühadeni välja, süües sel ajal suhteliselt tagasihoidlikult.

Loomulikult kuuluvad puhastuskuuride juurde taimeteed, igale probleemile omad.

Lümfisüsteemi hea puhastaja on kolmisruse, eriti siis, kui on allergia ja nahk sügeleb. Kolmisruskmel on ka rahustav toime sügeleva ja kiheleva nahalööbe korral. Veel on head teeleht, saialill, võilillelehed, põdrakanep, valge ja punane ristik. Raskemate haiguste, näiteks kasvaja korral ka terav kroonohakas.

Tee valmistamiseks võtta 2 spl taimepuru 0,5 l kuuma vee kohta, lasta tõmmata 15 minutit, kurnata ja juua päeva jooksul lonksudena.

Veresoonte puhastamiseks on head tatraõied, angervaksaõied, viirpuumarjad, harilik mailane. Taimed valada üle keeva veega ja lasta tõmmata 10–15 min. Viirpuumarju tuleks keeta 30 min, lasta tõmmata 30 min. Võib valmistada ka termoses, valada üle kuuma veega ja lasta tõmmata 6–8 tundi. Neid teesid võib kasutada pikemat aega. Kui tervisemure juba käes on, sobivad need teed ka igapäevaseks teeks. Viirpuumari ja tatraõis muudavad veresooned tugevamaks ja elastsemaks ning puhastavad veresoonte seinu. Harilik mailane puhastab veresoonte seinu, parandab verevarustust, vähendab kolesteroolisisaldust, aitab uimase pea ja kõrvakohina korral, nagu omal ajal rääkis proviisor Kaljo Mandre.

Veresoontele on samuti kasulikud punased tikrid, ploomid, peet.

Maksa puhastavad võilillejuur, saialill, raudrohi, kõrvenõges, kibuvitsamari, kaselehed. Taimede segu valada üle kuuma veega, lasta tõmmata 15–20 min ja juua 30 min enne sööki või söögiaegade vahel. Ka kevadise vahtramahla kuurid ja noortest võilillelehtedest salatid turgutavad maksa.

Neerude puhastamiseks sobivad raudrohi, kortsleht, kaselehed, petersell. 1 spl taimepuru valada üle 300–400 ml kuuma veega, lasta tõmmata 10–20 min ja juua päeva jooksul. (Põldosja tuleb keeta 30 min!) Kuur võiks kesta 7–10 päeva. Väga hea neerude puhastaja on kasemahl, mida varsti varuda saab. Kasemahla võib ka sügavkülma panna, hapendada, pastöriseerida.

Liigeste puhastamiseks sooladest ja streptokokkidest, mis põhjustavad põletikke ja reumat, sobib soopihl. Soopihla tuleb keeta 30 min või hoida termoses 6–8 tundi. Mõned kasutavad seda tinktuurina: 1 osa soopihla, 5 osa viina, lasta seista 2–3 nädalat ja tarvitada 1 spl 3 korda päevas. Kasulikud on ka segud angervaksast, kaselehtedest, põldosjast ja kummelist.

Hingamisteede puhastamiseks, kui on olnud tugev bronhiit või kopsupõletik ja köha ei ole veel täielikult kadunud, on head taimed paiseleht, Islandi samblik, kassinaeris, teeleht, üheksavägise õied. Aga ka üsna pea õitsemist alustava paiselehe õied! Taimed valada kuuma veega üle ja lasta tõmmata 20 min. Islandi samblikku tuleb keeta 30 min ja lasta seejärel tõmmata.

Soolestiku puhastamiseks sobivad linaseemned nii toidus kui ka leotisena. Võtta 1 spl seemneid, valada üle 1 klaasi 60kraadise veega ja lasta seista, kuni vedelik muutub limaseks. Juuakse hommikul või õhtul. Soolestikku puhastavad kõik teisedki seemned: kõrvitsaseemned, tšiiaseemned ja kliid. Samuti aedviljad ja varsti loodusest saadav karulauk. Hoiduma peaks töödeldud ja rafineeritud toidust, nagu saiakesed, küpsised, pastad, kartulikrõpsud jm.

Ülihead keha puhastajad on toormahlad, mida saab valmistada juur- ja puuviljadest. Ideaalne, kui need oleksid mahedalt kasvatatud. Korralik mahlapress, mis pressib ka porgandist ja peedist mahla välja, on parim investeering oma tervise heaks. Mahlu võib valmistada seguna, näiteks porgand, õun, ingver ja seller jne. Peedimahl peaks enne tarvitamist umbes pool tundi lahtiselt seisma. Mahl on eriti kasulik verele ja veresoontele. Porgandi või peedi mahlastamisel tekkivatest pressijääkidest saab teha pirukaid ja kotlette, lisades neid tainasse jahu asemel. Seller on hea neerude puhastaja.

Kel on kannmikser, saab valmistada jooke sügavkülma pandud marjadest. Smuuti sisse võib lisada tärkavat rohelist, idusid ja rohejahusid. Ise valmistan hommikuti smuutit leotatud toortatrast, meest, õuntest ja sügavkülma varutud marjadest.

Märtsikuus hakkas vaher jooksma. Vahtramahl on hea magusa maitsega ja sobib samuti puhastuskuuriks.