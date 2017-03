Tipptoodangut saab vaid tippseadmeid kasutades

Pikamaajooksuga tegelev Väätsa Agro juht Margus Muld teab, et jooksmisega alustades võis ta kasutada tavavarustust, kuid mida paremaks läksid kilomeetriajad ja pikemaks distantsid, seda enam pani ta rõhku spordivahendite kvaliteedile ja töökindlusele. Sama loogika toimib ka põllumajanduses. „Nii nagu spordis ei tohtinud varustus mind alt vedada, tuleb nüüd ka suures farmikompleksis korraliku toodangu ja kasumi saamiseks mõelda, milliseid seadmeid osta, sest need peavad olema vastupidavad ja kasutajasõbralikud nagu pikamaajooksus,” arutleb ta.

Sama põhimõtte järgi on ühes suures farmikompleksis esimene asi lehmadele korralik lüpsmise koht, kuhu loom tuleb heal meelel andma tipptoodangut.

Lüpsikarussell

Lõõla farmikompleksis valiti selleks lüpsikarussell ja perspektiiviga, et see suudab ära lüpsta sinna kavandatavad 3300 lüpsilehma, praeguseks on olemas laudakompleks 2200 lüpsilehmaga.

Ainuke mõistlik lahendus oli DeLavali pakutav ja Uus-Meremaal toodetav 80kohaline lüpsikarussell PR31HD, mis on esimene Eestis ja Euroopaski on neid kasutuses vaid mõned.

Üle miljoni euro maksva lüpsikarusselli ja piimajahutusseadmete tööga käisid Väätsa Agro juhid enne ostu tutvumas Ameerikas Ühendriikides ja Kanadas, seal veenduti selle headuses lisaks paberil kirjutatule ka reaalses töös. „Nii tähtsa seadme ostul tuleb jälgida tootlikkuse ja tööjõu kõige mõistlikumat vahekorda, sest see aitab hoida piima omahinda kontrolli all,” selgitab Margus Muld. Näiteks Lõõla suurfarmi 2200 lehma lüpsab kolm lüpsjat, mis tähendab 400–450 looma lüpsmist tunnis ja seda saavutab ainult lüpsikarussellil. „Lüpsame lehmi kolm korda päevas ja see tähendab, et karussellil käib 6000 lehma ööpäevas,” lausub ta.

Karussell on tark seade, mis tunneb ära iga lehma, kes astub karussellile, mõõdab iga lehma piimatoodangu ja fikseerib aja, millal lehmale lüpsimasin alla pandi ja millal lüpsimasin alt ära tuli. Nende andmete alusel on kogu aeg ülevaade karjas toimuvast – kas lehmade tervisega on kõik korras, kas söödaratsioon on õige, kas lüps algas õigel ajal jne.

Tegemist on DeLavali lüpsiseadmega, mis on mõeldud kasutamiseks 24 tundi ööpäevas. Selleks on lüpsikarussellil tugevam metall ja kõik tähtsamad seadmed dubleeritud. Näiteks toob Muld, et karusselli ringi ajavaid mootoreid on kuus, tegelikult suudab vajadusel karusselli liikumises hoida ka vaid kaks. See tähendab, et kui üks mootor läheb katki, saab seda rahulikult parandada. Samuti on dubleeritud vaakumpumbad ja jahutusseadmed.

Seadme valikul tuleb alati peale algse hinna arvestada järelhoolduse kiirust ja kvaliteeti, sest iga seadmega tekib rikkeid. On väga tähtis, kui kiirelt ja kvaliteetselt neid suudetakse kõrvaldada ja kui palju varuosi müüjal on laos olemas. Kolmeaastase kasutamise järel pole Muld seadme ostmist kahetsema pidanud. „Tõrkeid on olnud, väiksemaid rohkem, kõige pikem oli neli tundi,” toob ta näite.

Lüpsikarusselli süsteemi tähtsaks osaks peab Muld ka piima jahutussüsteemi SR-90, millelt saadava soojusega kütab ta kogu farmi olmekompleksi.