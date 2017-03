Maaeluministeeriumi kliendiportaali lisandusid uued e-teenused mahetootjatele

„Olulisim uuendus mahetootjate jaoks on, et andmeid saab Põllumajandusametile esitada elektrooniliselt ning enam ei pea tegema seda kirja teel või kohale tulema. Samuti kaob vajadus esitada põlluandmeid eraldi erinevatesse registritesse,“ ütles põllumajandusameti peadirektor Egon Palts. „Kui seni pidid alustavad mahetootjad esitama põlluandmeid nii Põllumajandusametile kui PRIA-le, siis sellest aastast mahetoetuse taotlejad Põllumajandusametile enam eraldi põlluandmeid esitama ei pea. Lisaks on võimalik koheselt tasuda riigilõiv ning näha kliendiportaalis kõiki varem esitatud andmeid nii põllumaa kui loomade kohta.“

Ettevõtte tunnustamise taotlusi saab esitada 10. märtsist kuni 10. aprillini. Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks on vaja taotlus esitada 21. maiks. Kliendiportaali sisenemiseks on vaja ID-kaarti.

Põllumajandusameti, ASi Nortal ja maaeluministeeriumi koostöös loodud e-teenused valmisid uue Põllumajandusameti infosüsteemi mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade arendusprojekti raames, mis peaks lõplikult valmima 2017. aasta sügisel.

Arendusprojekti eesmärk on mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade klientidele seni puuduvate e-teenuste loomine ja elektroonilise menetluse läbi viimiseks töövahendi loomine. Infosüsteemi arendustööde orienteeruv maksumus on 382 000 eurot, mis kaetakse Euroopa regionaalarengu fondi toetusega.

Ellu viidud muudatused on osa pikemaajalisest plaanist kõikide maaeluministeeriumi asutuste teenuste üleviimiseks kliendiportaali, et lihtsustada taotluste esitamist ning muuta dokumentide menetlemine kiiremaks ja läbipaistvamaks.