Millises Eesti piirkonnas on põllumees kõige õnnelikum?

Kui saartel on alati olnud pehmem ja niiskem, siis Ida-Eestis või Lõuna-Eestis on lumi ja külm igal aastal vähemalt mõnda aega kindel külaline. Ka sademete hulk pole Eestis alati ühesugune – näiteks Vormsi saarest armastavad vihmapilved suvel tihti ringiga mööda minna. Kui ühel suvel Lõuna-Eestis muudkui sadas ja uputas, kurtis Läänemaa tuttav männimetsa tuleohtlikkuse üle, sest õiget vihma polnud neil nädalate viisi. Jõgevamaast räägitakse alati kui kohast, kus külm võib viljapuud ära võtta. Hiidlased ja saarlased ei pea selle pärast tavaliselt muretsema, sest neil nii külma talve pole.

Väikeaednikku, kes lihtsalt ilu pärast või oma tarbeks midagi kasvatab, keerulised ilmaolud niipalju ei mõjuta kui neid, kes peavad oma põllumajandus- või aiandustegevusest elatuma. Lihtsam on muidugi jõukamatel ettevõtjatel-põllumeestel, kes saavad parima tehnoloogiaga saagile kaasa aidata, kuid kasu toovad ka põllumajandus- või aiandusharidus ja eelmistelt põlvkondadelt õpitud teadmised.

Samas pole ka kogenud põllumehel või aednikul igapäevaelu sada protsenti kindel. Ilmastik teeb ikka trikke ja sellega peab alati arvestama.

Sordid valige ilma järgi

Eestimaa külmemas nurgas ehk Jõgevamaal asuva Vaigla talu perenaine ja ühenduse Eesti Veiniakadeemia lektor Tea Lajal ütleb Maa Elule, et puuviljasaak ja kvaliteet sõltuvad tõesti ilmast, aga veel mullastiku tüübist ja kõigest sellest, mis ise tööna panustatakse. „Saak sünnib mitme aspekti koosmõjul. Eestis on võib-olla õnnetum see puuvilja- või marjakasvataja, kelle põld või istandus on õhukese mullakihina paekiviplaatidel või väga turbasel pinnal. Ega liiva- või saviplatsidelgi kasvatada pole kerge,” märgib Tea Lajal. Samas on neil omamoodi plusse. „Mida vähem saaki, seda kontsentreerituma aroomi- ja suhkrusisaldusega viljad kasvavad. Näiteks marmelaadi, mahla, moosi või veini valmistamisel on hea, kui marjades-puuviljades on rohkem suhkruid ja lõhnu-maitseid. Toodete maitse on siis lihtsalt parem.”

See, et Eesti põhjarannik on Lõuna-Eestiga võrreldes jahedam, tähendab Tea Lajali sõnul seda, et seal on viljadel vähem aega küpseda, mis omakorda tähendab, et seal tuleb valida varavalmivad sordid, ei muud. „Või valmistada tooteid, kus poolküpsete viljade teravamad happed on plussiks, näiteks mahlakommid, mahlajoogid, siidrid, vahuveinid,” loetleb ta.

Hiline kevadkülm kimbutab kogu Eestit

Hilised kevadkülmad, mis on kõige suuremad pahandusetegijad, võivad Eestis olla aga igal pool, ka Haanja kuplite vahel. „Ei usu, et Eestis peaks keegi oma asukoha pärast olema õnnetum. Valida tuleb õiged sordid ja hooldustehnikad ning tegutseda läbimõeldult,” soovitab Tea Lajal.

Tema enda Vaigla talu viinamarjaistandus on Vilinas, külmapealinna Jõgeva kõrval.

Kogemus näitab, et taimede tervis, külmataluvus ja esimesed saagid on samasugused kui Tartu kõrval Rõhu katsejaamas. „Olen mitmel suvel järjest näinud, mida teevad puuviljad Haapsalu kõrval Haava talus ja viinamarjad Võru lähedal Pruuli-Kaska talus. Igal paigal on oma pinnas ja mikrokliima ja igal oma probleemid. Praegu tundub, et ükski paik pole teisest tingimata parem. Kolimine ei tule mõttessegi, pigem vahetame sorte või kultuuri.”