Kevad toob aiandus- ja põllumajanduskoolituste tulva

Näiteks õpetatakse viljapuude lõikamist, pookimist, mesindust, taimekaitset, viljapuude kasvatamist, haljastust, hekkide hooldust jpm.

Maa Elu uuris, milliste koolituste vastu tuntakse sel kevadel eriti huvi ja kuhu võiks suuremgi tung olla.

Mesindust õpivad ka juristid ja lendurid

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli projekti- ja arendusjuhi

Marika Šadeiko sõnul on nende koolis populaarsed kõik põllumajandusvaldkonna koolitused, sh mesinduskoolitused.

Põllumajanduskoolitustest ollakse keskendunud just loomakasvatuskoolituste korraldamisele – söötmine, pidamine, tervishoid jms. „Seda sõltumata sellest, kas tegemist on veise-, lamba-, kitse- või piimakarjaga,” rõhutab Šadeiko.

Tema sõnul tuntakse elavat huvi mesinduskoolituste vastu. „Silma hakkab, et osalejad on inimesed, kellele mesindus on täiendav sissetulekuallikas muu tegevuse kõrval. Nii on õppijate seas lennunduses, õigusteadustes, pedagoogikas jms hõivatuid,” toob ta välja.

Käsitöö põimitakse IT-oskustega

Olustveres on populaarsed ka toiduainete töötlemise koolitused, eriti lihatoodete tehnoloogia valdkonda kuuluvad. Marika Šadeiko märgib, et viimasel ajal koguvad üha suuremat soosingut käsitöökoolitused, sh valdkonna põimimine IT-oskustega.

„Näiteks veebilehe tegemine käsitööettevõtjale, fotograafia käsitööettevõtjale jms. Käsitöökoolitustel on Olustvere kooli pakutavate koolituste rõhuasetus siiski rahvuslikul käsitööl. Järjest enam soovitakse oma kätega midagi valmistada, ise midagi söödavat kasvatada, keeta-küpsetada,” räägib Šadeiko. Silma hakkab Olustveres seegi, et õppima tulevad just need, kes pakuvad käsitööd müügiks muu tegevuse kõrvalt: turismitaludes töötajad, põllumajandustootmisega (näiteks lambakasvatus) seotud ettevõtjad jne.

Koolitusi on tasulisi ja tasuta, lühikesi ja pikemaid. Marika Šadeiko sõnul jagub osalejaid nii ühe-kahepäevastele kui ka tunduvalt pikematele koolitustele.

„Näiteks mesinduskoolitus väiketootjatele on Olustvere koolis 80 õppetundi pikk, kuid neid, kes seda soovivad õppida, on juba uue koolituse ootejärjekorras terve koolitusgrupi jagu,” toob ta näite.

Kui varasematel aastatel pakkus kool koolitusi peamiselt oma maakonna inimestele ja vähemal määral tuldi naabermaakondadest, siis praeguseks on pilt palju muutunud. Koolitustel osalejaid on üle Eesti, tihti tullakse mitmekesi ühest kandist.

„See on kaasa toonud selle, et kool on senisest enam hakanud koolitusi korraldama ka Olustverest väljaspool.” Näiteks loomakasvatuskoolitusi on tehtud Tartumaal Märjal asuvas õppelaudas.

Millist koolitust eelistada? Marika Šadeiko sõnul on kõik koolitused head. „Pigem soovitan mitte keskenduda ainult tasuta koolitustele, vaid vaadata sedagi, mida pakutakse tasu eest. Maksmisel saab kallimate ja pikemate koolituste korral leida tegijaga kompromissi ja maksta ka mitmes osas,” ütleb ta.

Permakultuur kogub tuntust

Tartu Rahvaülikooli aianduskursuste koolitusjuht Kristiina Kaarlõpp ütleb Maa Elule, et sel kevadsemestril on nende koolis plaanis koguni 19 aianduskoolitust. Kõige hinnatumad koolitused on läbi aegade olnud väikeaia kujundamine, viljapuude hoolduslõikus, seenepaku nakatamine ning kõik viinapuude ja viinamarjadega seonduv.

Kristiina Kaarlõpp rõhutab, et aianduskoolituste menukust Eestis mõjutab paraku mood. „Näiteks viimasel kahel aastal on popp permakultuur, taimekaitsekoolituste vastu aga tuntakse leigemat huvi.”