Hento saeveski Sigastes saeb ainult okaspuitu

„Isa tegeles peamiselt saagimisega. Kui kolhoosid-sovhoosid lagunesid, ostis ta siia Sigastesse endise lauda, uuendas seda ja hankis tarvilikku tehnikat. See oli küll üks uuemaid laudahooneid, aga räämas ikkagi, aknad ja uksed puruks, põrandad vajasid ümbertegemist,” meenutab poeg Toomas Ats (33), kes enne isa töö ülevõtmist ja saeveski Hentoks nimetamist jõudis pärast sõjaväge kuus aastat Tartus autosõiduõpetajana leiba teenida. „Kuigi praegu on mu kodu Pärnus, olen ikkagi eluaegne maapoiss ja hing ihkas tagasi,” selgitab ta. Saeveski tegemistest päris kõrvale pole isa tänagi jäänud, kogenud ja targema mehe nõuandeid läheb Toomasel sageli tarvis. Ühtlasi said isa klientidest poja kliendid.

Rehkendamist on palju

Hento OÜ tunneb end Toomase sõnul üsna kindlalt, aga edasiminekuks on ruumi rohkem kui küll. Hea meel on mehel selle üle, et puidu ümbertöötlemiseks tarvilikud hooned ja seadmed on nüüd juba kõik olemas. „Kuivati oli viimane, mille järele kibedasti puudust tundsime, tegime suurema investeeringu ja suvel sai see valmis. Saeveskiäris ellujäämiseks on investeerimine möödapääsmatu. Puitu peab väärtustama. Kui me ainult saeksime, oleks hoopis keerulisem hakkama saada.” Mõningase uhkusenoodiga hääles loetleb Toomas, et ettevõttel on olemas ketassaeraam, höövlid ja muud töövahendid. Ruumid ja ümbruski on järjest värskema ilme saanud. „Kui klient näeb, et asi on hoolega majandatud, tekitab see usaldust.” Negatiivse poole pealt tõstab ta esile ümbruskonna viletsas seisus teed. „Kui märgid ette pannakse, ei saa palki tuua ega valmis materjali välja saata. See seab teatud piirangud.”

Ettevõtte arendamine eeldab raha olemasolu. „Olen mõningast toetust saanud EASilt ja vallalt, aga põhiosas peab ikkagi ise hakkama saama. Ruume oleme järjest korrastanud, katuseid vahetanud, varjualuseid ehitanud, ostnud seadmeid. Rehkendamist ja kaalumist, kui palju raha ja kuhu paigutada, on palju. Tooret peab ostma, kahe töötaja palgad õigel ajal ära maksma ning endal ka hinge sees hoidma. Kuigi läheb normaalselt, siis päris uue tehnika hankimine käib meil ikkagi üle jõu, oleme ostnud üsna mitu kasutatud masinat. Näiteks kuivatiseadmed saime ühest siinsamas lähedal tegevuse lõpetanud saeveskist. Tuli putitada, aga pole hullu, töö saab tehtud.” Kevadel on ettevõttel plaanis osta uus höövelpink. Praegune, mis sai muretsetud EASi toetuse abil, teeb tema sõnul küll ilusat tööd, aga tahab liiga palju parandamist. Järgmiseks suuremaks Hento investeeringuks saab suure tõenäosusega värvimisliini ehitamine. „Järjest enam küsitakse krunditud ja värvitud materjali. Kus see inimene seal linnas ikka värvib? Mugavus maksab,” selgitab peremees.

Saeb ainult okaspuud

Saeveskeid on Pärnumaal ja isegi Saarde vallas omajagu, aga Toomase sõnul on neist enamik leidnud oma niši. „Vähemalt meie kandis on igal saekaatril oma rida, mida ajada. Meie oleme näiteks ainsad, kes tegelevad ainult okaspuuga, teised saevad rohkem lehtpuud. Teeme kõike, mis ehituses vaja läheb: põrandad, välis- ja sisevoodrid, karkassid. Kõige rohkem lähebki kaubaks ehituslik saematerjal puitkarkassmajade jaoks. Voodrid on nõutud kaup. Veel teeme näiteks aedu, ei ole küll nendele spetsialiseerunud, aga kui tellitakse, siis miks mitte. Immutamist ostame vajadusel sisse. Valmistame ka terrassilauda, aga müüme seda naturaalselt. Minu hinnangul on küsitav, kummast on rohkem kasu, kas ise laua pintsli ja immutusvahendiga üle tõmbamisest või tööstuslikust immutamisest. Hinnavahe on korralik. Klient otsustab.”