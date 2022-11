Looduskalender ⟩ Pöörased sinililled ja novembrikuine redis

Aga oli miskit, mida koos Pille Tammuriga kõrgelt Väikse Taevaskoja kaljult alla vaadates uskuda ei suutnud. Tosin sinikaelparti sulistasid all Ahja jões ja sukeldusid. Olen ikka lastele õpetanud, et meil on kahte sorti parte – sukelpardid, kel jalad üsna pepu-lähedal, nemad maapeal eriti ringi ei kakerda, aga nad on väga osavad sukeldujad. Ja siis need teised, ujupardid, kelle kohta võib kasutada lastelaulu: „Kõik minu pardikesed ujuvad vees, sabad on neil väljas ja pead on neil sees!“ Ehk siis upitajad, sinikael-pardid upitavadki põhjast juurejupse ja penikeelemugulaid. Aga nüüd panid pardid pea vette ja lasid voolul end vee alla keerata ja võisid lugeda üks-kaks-kolm-neli, enne kui nad taas vee peal.

Midagi väga head

Puhkevate pungade aeg

Aga see, et veel 14. novembril nii pikalt üle 10 kraadi on olnud, mis on see maagiline piir taimede kasvuks, siis kütteta kasvuhoones saidki redised valmis. Ja on põnev kuidas vihmaussid on vargsi nahka pannud muru pealt puulehed, töödeldes need väikesteks mullakuhilateks. Vaikselt on hakanud ka põõsaste pungad suuremaks muutuma, loodame et nad liiga suurt hoogu sisse ei saa just jõeäärsed sarapuud on üsna rohekat tooni.