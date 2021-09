September aias ⟩ Muruniitel on sügisel kulla hind

Suvel ja soojal sügisel on hea on muruniitega multšida peenravahesid. Kui muruniiduki koguja täis, puistad selle paksu kihina peenravahesse, umbrohi ei pääse kasvama ja endal on mõnus puhta jalaga seal käia.

Muruniidet kasutades on vahe, kas parasjagu on kuiv või vihmane aeg. Kui on kuiv, siis võib muruniite peenravahesse valada, paar korda sellest üle käia ja kokku pressida. Niide kuivab kiiresti, peenravahesse tekib pehme vaip, millel mõnus palja jalaga käia.

Kes hindab hoolitsetud välimusega iluaeda, see põlgab ilmselt muruniitest multši ära, aga tarbeaias on see igati omal kohal. Seda enam, et lagunedes rikastab multš mulda ja taimi saab kasvatada keemiatagi.

Kui aga vihmane aeg, ei tohiks peenravahesse valatud muruniidet kokku pressida, sest siis kipub see mädanema ja on kaua jala all libe ega näe ka kena välja. Koheva vaibana peenarde vahele valatuna on sel aega rahulikult kuivada ja tasapisi mullaks muutuda.

Eriti hästi passib muruniitekotte tühjendada vaarikate alla. Nii ei suuda nõrgemad umbrohud ennast välja pressida, aga tugevad vaarikavarred tulevad ikka läbi.

Veel on hea muruniitekotte tühjendada marjapõõsaste alla, põõsaalused püsivad ilusti umbrohuvabad, muld niiske ja taimed saavad aja jooksul vajalike toitainetega väetatud.

Sügisel puulehtede langemise aegu on muruniide eriti väärt kraam, sest teatavasti vajavad kuivad puulehed kompostiks lagunemiseks niisket materjali lisaks. Nii tasubki kuivi puulehti vaheldumisi muruniitega komposti kuhjata. Muruniide sobib loomulikult kogu aiahooajal komposti, aga siis tuleb jälgida, et niidet ei visataks kuhja paksu kihina ja vahele satuks kuiva materjali.