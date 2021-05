Kalafoor: suuremate kalade söömist peaks piirama

Kolmandat aastat eestikeelsena ilmuvate hinnangute järgi on kõige kehvem seis meie röövkaladega, teatas ELF-i esindaja. Tarbijatele, edasimüüjatele ning tootjatele suunatud kala ja mereanni olukorra hinnangud leiab kodulehelt kalafoor.ee.

Kala ja mereanni teejuhi koostaja Joonas Plaani sõnul mõjutavad meie toidulauda aina enam laiemad muutused Läänemeres. "Kuigi endiselt on probleem osa kala ülepüügiga, siis aina enam mõjutab mereelustikku eutrofeerumine, kliimamuutused ning võõrliigid. Looduskaitselised ja kalamajanduslikud tegevused ei ole enam piisavad, muutuma peab meie kõigi toidulaud, kui soovime ka tulevikus näha elurikast Läänemerd," ütles Plaan.

Toiduvalikute suunamised ja teadlaste seire tulemused peavad kajastuma ka Läänemerd ja selle kalandust puudutavates poliitikates. „Iseenda toiduvalikuid tehes tasub samuti lähtuda lisaks maitsemeelele ka mõttest, millist keskkonda me soovime, sest seos on siin otsene,“ lisas ta.

Uuendatud hinnangu järgi läheb paljudel eestlaste seas populaarsetel söögikaladel aina halvemini. Ökosüsteemile olulised suured röövkalad tuleks jätta söömata ning kalavalikusse võiks jõuda rohkem väikesemõõdulist kodumaist kala. Läänemere tursa olukord on endiselt kriitiline, kehvemaks on läinud ahvena, koha ning lesta olukord. Hästi läheb aga kodumaisel kilul, räimel, tuulehaugil, latikal ja särjel. Arvukus on kõrge ka toidulauale harva jõudval nurul, linaskil ja vimmal.