Algas PRIAs põllumajanduskindlustustoetuse taotluste vastuvõtt

„Riskijuhtimine on põllumajandustootjate jaoks väga oluline, seda just ilmastikuolude ja loomataudi puhangute tõttu. Teadlikum riskide juhtimine, mille hulka kuulub ka saagi kindlustamine, on üks võimalus, kuidas riske maandada,“ sõnas arengutoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist Katrin Märss.

Toetus on mõeldud põllumajandustootjatele, et aidata neil toime tulla kõige levinumate riskidega, mis põllumajanduses esinevad. Toetuse raames hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmakseid. Toetust antakse üksnes nende kindlustuslepingute puhul, millega on hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Taotluse avaldusele tuleb lisada kindlasti ka kindlustuspakkumus. Kindlustusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

Riskijuhtimine on põllumajandustootjate jaoks väga oluline, seda just ilmastikuolude ja loomataudi puhangute tõttu.

Toetuse määramine otsustatakse PRIAs hiljemalt 31. juulil ja taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 24. juulil 2020.