Politsei hoiatab: vargad himustavad põllumasinate GPS-seadmeid

Kõigil, kel on infot selle sõiduki või teiste välismaiste numbrimärkidega sõidukite kohta, või kes juhtusid teelõigul neljapäeva õhtul sõitma ja on sõidukisse paigaldanud pardakaamera, palub ta politseiga ühendust võtta telefonil 5099676 või e-posti teel arvi.laak@politsei.ee .

Kel on aga oma ettevõtte territooriumil kaamera ning selle silm on tabanud kahtlast liikumist, kahtlasi sõidukeid või inimesi, palub Sempelson tähelepanekud samuti politseile edastada. Iga taoline infokild on politseinikele uurimises vajalik selleks, et jõuda võimalike kahtlusalusteni.