175-kilomeetrine vabaõhurestoranide rada kutsub hilissuvel maitseelamusi saama

Kõik need vabaõhurestoranid on laiali paigutatud 175-kilomeetrisele järveäärsele trassile, seega on võimalik vältida suuri rahvakogunemisi ja ei seata ohtu kellegi tervist.

Peipsi Toidu Tänav toimub sel aastal kolmandat korda ja on siiani olnud väga populaarne nädalavahetuse veetmise koht kogu perele. Augusti lõpp on Peipsimaal kõige rikkalikum aeg just toidu poolest- valminud on kõik aiaviljad, metsades on seened ja ulukid, järvest tuleb värsket kala.