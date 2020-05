Parim metsamajandaja kuulutatakse välja suve lõpus

Metsamajandajate konkurss toimub tänavu juba 27. korda. Parima metsamajandaja tiitlile oodatakse kuni 7. juunini kandideerima metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Seejuures ei ole oluline, kas metsaomand on 10 või 1000 hektari suurune või millises vormis seda majandatakse. Oluline on, et seda tehakse hästi.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on erametsaomanike mitmekesisus ja eriilmelisus metsamajanduse kestlikkuse aluseks.

“Meil on umbes 100 000 metsaomanikku, kes kõik toimetavad oma metsades isemoodi. See tähendab, et erametsanduses valitseb tõeline bioloogiline mitmekesisus ning iga mets on oma omaniku nägu ja tegu,” rääkis ta.

“Kuna ühiskond ootab metsaomanikelt lisaks puidule aina enam teisi ökosüsteemiteenuseid, vaadatakse ka konkursil kandideerijate puhul suuremat pilti ja erinevaid tegevusi, millesse metsaomanikuna panustatakse,” lisas Eelmaa.

See tähendab, et erametsanduses valitseb tõeline bioloogiline mitmekesisus ning iga mets on oma omaniku nägu ja tegu.

Erametsakeskuse juht Jaanus Aun rääkis, et meie metsaomanike taust on väga kirju. “On nii neid metsaomanikke, kes toimetavad igapäevaselt oma esivanematele kuulunud metsades ja hoiavad elus pikka aega tagasi alguse saanud traditsioone. Aga ka neid, kes on muude tegemiste kõrvalt oma metsa lugu alles kujundama hakanud ja soovivad oma lastele ja lastelastele neid väärtusi edasi anda,” rääkis Aun, kelle sõnul võivad parima metsamajandaja tiitlile kandideerida nii väikemetsaomanikud kui ka ettevõtted. “Mõlemate seas on hulgaliselt häid näiteid, kelle tegevust esile tõsta,” teadis Aun.