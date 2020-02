Korraks läheb krõbedaks: nädala lõpus tuleb kuni 10 kraadi külma

Kolmapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu laieneb üle Eesti, saartel tuleb sekka ka vihma. Puhub idatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis ka vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 7-13, rannikul puhanguti 17-20 m/s, Lõuna-Eestis puhub idakaare tuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -5 kraadi, saartel tuleb kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.