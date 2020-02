Maamess läheb üle digitaalsetele kutsetele

Maamessi projektijuht Margus Kikkul selgitas, et digitaalne messipääse on esmalt loodussäästlikum, teisalt aga ka ajasäästlikum. “Võtsime süsteemi kasutusele eeskätt silmas pidades messi eksponentide huvisid, sest digitaalse kutsega käib kaasas võimalus neid internetikeskkonnas mugavalt hallata,” selgitas ta.

See võimaldab adresseerida kutset soovitud inimesele, jälgida, kas kutse on adressaadini jõudnud ning kas kutsesaaja aktiveerib selle või ei soovi kutset ning saada ülevaadet, kellele ja mitu messikutset on edastatud.