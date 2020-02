Meil toodetakse piima rohkem kui vaja, samal ajal on Lõuna-Euroopas defitsiit

Euroopa rekordiomanik on Taani, mis suudab toota ligi 2,5 korda rohkem piima kui neil endil vaja on.

“Ka Taani lehmade piimaand on Euroopa kõrgeim – ligi 9900 liitrit lehma kohta –, kuid Eesti on edetabelis teisel kohal eelmisel aastal saavutatud 9633 liitriga. Järgnevad Soome ja Holland ning tabeli lõppu jäävad Balkani riigid,” lisas Mägi.

“Samas tuleb silmas pidada, et hinnad on viimastel aastatel palju kõikunud, tehes suure languse Ukraina konfliktiga seotud sanktsioonide jõustumisel 2014. aastal. Kuna praegu toetab nõudlus piima hinda ja produktiivsus on kasvanud, siis piimahindade väljavaade on stabiilne,” märkis Mägi.