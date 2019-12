Aasta põllumees: põllumehed peavad esimest korda ajaloos oma tegevust ühiskonnale õigustama

Klammeri sõnul pole põllumajandus ja loomakasvatus mitte osa probleemist, vaid osa lahendusest, ja põllumehed on oluline osa ringmajandusliku tootmise edendamisel. “Ka siin on vajalik erinevate valdkondade teadlaste koostöö, mitte üksteise süüdistamine,” sõnas ta.

Klammer ütles oma kõnes, et Toompea on kummaline koht. “Siin peideti ära põllumeestele määratud 15 miljonit eurot, millest oli lihtne leida 5 miljonit kohe ja läks natuke aega ja see teine 5 polnud ka nii hästi peidetud, see tuli välja. Sooviks teile, lugupeetud valitsejad, edu selle kolmanda leidmisel. Kevadtöödeks on meil seda hädasti vaja,” kõneles ta.