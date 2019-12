Ohutuks kuulutamine annab põlevikivituha kasutamiseks rohkem võimalusi

Uuest aastast on seega Eestis ohtlikke jäätmeid ligi üheksa miljonit tonni tänavusest vähem, ühtlasi avanevad avaramad võimalused põlevkivituhka taaskasutada.

„Põlevkivituhk ei ole kivisöetuhast ohtlikum ja seega ei peaks see olema ohtlik jääde, nagu seda pole ka kivisöetuhk,“ ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Nüüd saab põlevkivituhka hakata ka eksportima, varem oli eksport aeganõudva bürokraatia ning pelgalt ohtliku jäätme kategooria tõttu pea olematu.“

Heinma lisas, et põlevkivituha kasutamise peale mõtleb praegu üha enam ettevõtjaid. Põlevkivituhal on palju kasutamisvõimalusi, näiteks teedeehitusel, kus see sobib pinnase stabiliseerimiseks, aga ka ehitusmaterjalide, väetiste, tsemendi tootmisel. Samuti saab toda kasutada plastitööstuses.