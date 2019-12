Suur edasiminek: põllumeestele leiti üleminekutoetusteks lisa 5 miljonit

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on täiendav toetus Eesti põllumajandustootjatele kahtlemata vajalik. „Me peame tagama, et meie põllumehed oleksid Euroopas konkurentsivõimelised ning seetõttu tegin rahanduskomisjonile ettepaneku tulevaks aastaks algselt ette nähtud üleminekutoetust suurendada viie miljoni euro võrra,“ ütles Kokk.

Koka sõnul mõistab ta põllumeeste seisukohta, et riik peaks tagama veelgi suurema toetuse. „Tunnustan meie põllumehi selle eest, et nad on aktiivselt üleminekutoetuse teema tõstatanud. Alates sellest, kui eelarve jõudis Riigikogusse, oleme püüdnud üleminekutoetuse küsimuses lahendust leida ning mul on hea meel, et me oleme suutnud seda teha,“ ütles Kokk.