Nördinud põllumehed korraldavad detsembris Toompeal meeleavalduse

„Eesti põllumajandussektor peab võistlema väga ebavõrdses konkurentsis teiste EL riikide põllumeestega – meie otsetoetused on 2020. aastal vaid 66% Euroopa Liidu keskmisest. See pidurdab jätkuvalt Eesti põllumajandus- ja toidutootmise arengut, paneb löögi alla nii põllumajandussektori tuleviku kui ka töökohad maapiirkondades.“

„Eesti poliitikud on ühel meelel, et meie põllumeestele tuleb tagada ausad konkurentsitingimused Euroopa Liidus. Samas on senised poliitilised otsused üldjuhul näidanud, et jätkuvalt puudub tahe lubadusi tegelikult ellu viia,“ ütles Sõrmus.