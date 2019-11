Merekaitsja: liha asendamine kalaga pole hea valik

Cornelissen ütleb Novaatorile antud intervjuus, et meile on sajandeid räägitud, justkui pakuks ookeanid piiramatut valgu allikat. Et me võime jätkata kalapüüki nii, nagu kala ei saaks kunagi otsa.

“Aga tegelikult saab – kui me praegust praktikat jätkame, siis on ookeanid 30 aasta pärast kaladest tühjad. Inimesed küll ütlevad, et ma ei taha kala söömisest loobuda, aga minu sõnum on see, et varsti tuleb sellest nagunii loobuda, kui me praegust seisu ei peata,” võttis ta kokku.