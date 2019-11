Eesti põlevkivituhk on jõudnud ka Sitsiilia tomatikasvatusse

„Põlevkivituhk on oma olemuselt lubiväetis, mis neutraliseerib muldade liigset happesust ja tõstab taimetoitainete sisaldust,“ sõnas Eesti Energia kütuste ja kõrvalproduktide kaupleja Lauri Laanemäe. Ta lisas, et granuleerimata põlevkivituha logistika, hoiustamine ja laotamine potentsiaalsetel sihtturgudel on keeruline.