Nädala lõpp toob endaga miinuskraadid

Reede öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +5 kraadi.

Laupäeval (23.11) jääb rõhkkondade vastasseis püsima ja kagutuul on öösel ikka veel võrdlemisi tugev. Lõunakaarest saabub niiskust, siin-seal sajab lörtsi ja vihma, idapoolsetes maakondades ka pisut lund, pärastlõunal taevas selgineb ja ilm on sajuta. Kagutuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval 0..-2, saartel ja läänerannikul ööpäevaringselt +1..+4°C.