Video: Viljandi tehases valmib päevas 80 000 kohukest

Tere AS-i Viljandi tootmisüksuse juht Merike Arula avaldab tööstuses valminud lühivideos, et just Viljandis valmivad kõik ettevõtte kohupiimatooted: nii valmib seal näiteks ühes kuus umbes 2 miljonit topsi kohupiimakreemi ja ühes päevas 80 000 kohukest.

Toidutööstused ootavad külla kuni 1. juunini, et näidata, kuidas valmib meie igapäevane toit ning kinnitada tarbijaile, et tööstustes toodetud toit on kvaliteetne, vastab väga kõrgetele toiduohutuse nõuetele ja maitseb suurepäraselt.