Ettevõtja: Hiinas on personaalne suhtlemine olulisem kui mujal

Kohtumiste käigus vahetati Hiina turuga seotud kogemusi ning mõtteid, kuidas riik saaks ettevõtteid nende välisturgudele laienemisel toetada.

„Eesti ettevõtjatele on EASi ja maaeluministri toetus ja messil kohalolek oluline. Hiinas on personaalne suhtlemine eritasanditel olulisem kui paljudes teistes riikides. See aitab ärisidemeid Hiinas tugevdada ning annab perspektiivis eelise ekspordi suurendamiseks,“ sõnas erinevaid piima- ja jäätisepulbreid tootva Revala OÜ tegevjuht Rein Viilu.

„Aasia jaoks on oluline usaldusväärsus ja riigi toetus ning kõige kõrgemal tasandil Eesti kaasatus ja esindatus. Aasias edukas olemisele on primaarne emotsionaalse sidususe loomine ja sellised messid on selleks parim võimalus. Teisalt on oluline nn riigipoolne pikk vaade ja jätkusuutlikkus ettevõtjate toetamisel. Just siin on koht, kus võivad alguse saada uued ja pikaajalised ekspordisuhted,“ lisas ka Haage vesi müügidirektor Xenja Joost.

Maaeluminister avaldas heameelt, et Eesti toidu- ja joogisektori ettevõtete huvi Hiina messide vastu on kasvanud ja et juba kolmandat korda osaletakse messil ühisstendiga. Tänavu osaleb 9 ettevõtet, 2018. aastal osales 8 ettevõtet ja 2017. aastal osales 6 ettevõtet. Ettevõtete huvi Hiina turu ja messide vastu näitab ka aasta teises pooles CIIE messist juba teistkordne osavõtt.

Eesti ühisstendi messil SIAL China korraldab EAS, stendil osalevad AS Balsnack International Holding, EBM Grupp AS, Revala OÜ, AS A. Le Coq, Saku Õlletehase AS, Heimtal Spirits OÜ, Distillirium OÜ, Haage Joogid OÜ, Tanker Brewery OÜ.