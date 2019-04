Teadlased kutsuvad nurmenukke vaatlema

"Harilik nurmenukk on erikaelne – see tähendab, et nurmenuku isenditel esineb kahte tüüpi õisi. Me kutsume neid S-tüübiks (inglise keelest "short" ehk lühikese emakakaelaga) ja L-tüübiks ("long" ehk pika emakakaelaga). S-tüübi õies on peale vaadates näha kõrgemal asetsevaid tolmukaid ning L-tüübil on kõrgemal näha emakakaela," selgitas Tartu Ülikooli ökoloog Tsipe Aavik.